Marc-Olivier Fogiel papa comblé : Sa belle déclaration à Mila pour ses 7 ans

Marc-Olivier Fogiel lève un peu plus le voile sur sa vie privée. Si, pendant un temps, il préférait ne pas l'exposer, l'animateur de RTL s'est prêté au jeu d'Instagram en partageant avec ses abonnés quelques moments intimes de sa vie, notamment ceux avec ses filles Mila et Lily (4 ans et demi).

Ce samedi 14 avril 2018, c'est un événement important que le mari du photographe François Roelants a évoqué sur le réseau social. L'anniversaire de sa petite Mila. La fillette fête ses 7 ans, hors de question donc pour l'ancien présentateur de France 3 de ne pas lui faire une belle déclaration.

"Il y a 7 ans pile ma vie changeait au delà de ce que je pouvais imaginer, espérer ! #happybirthday mimi", a-t-il légendé une photo représentant un appareil sur lequel était inscrit le poids de Mila lors de sa naissance. Très vite, ses abonnés ont également souhaité un heureux anniversaire à sa puce, de quoi lui donner probablement encore plus le sourire.