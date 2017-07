Mariage d'Ernst August de Hanovre : Un ultimatum de son père menace la noce

Ce qui devait être le plus beau jour d'une vie va-t-il tourner à la guerre des nerfs ? Alors que le prince Ernst August fils doit célébrer samedi 8 juillet 2017 à Hanovre son mariage avec la créatrice de mode russe Ekaterina Malysheva, son père le prince Ernst August de Hanovre a fait savoir qu'il n'assisterait pas aux noces. Au journal allemand Handelsblatt, le chef de la Maison de Hanovre révèle qu'un contentieux d'ordre financier existant entre son fils et lui est à l'origine de ce boycott.

Le mari de la princesse Caroline de Hanovre - dont il est séparé - exige de son fils, issu de son premier mariage avec la Suissesse Chantal Hochuli, qu'il lui restitue tous les "cadeaux" qu'il lui a donnés entre 2004 et 2006, ce qui comprend notamment le fief familial, le château de Marienburg. En 2004, le prince Ernst August avait cédé légalement à son fils aîné les propriétés allemandes de la Maison royale de Hanovre ainsi que l'exploitation agricole de l'ancien château de Calenberg.

"La décision n'a pas été facile à prendre pour moi, se justifie le paternel, âgé de 63 ans, dans les colonnes de Handelsblatt, étant donné que cela concerne mon fils. Mais je suis obligé de faire ainsi pour préserver les intérêts de la Maison de Hanovre et les biens, y compris les biens culturels, qui sont sa propriété depuis des siècles. Je continue à espérer que mon fils finisse par penser à l'intérêt supérieur de notre famille et cède. Je suis prêt pour qu'on discute et qu'on se réconcilie." L'ultimatum expire vendredi.

Digne d'un mariage royal

Selon le quotidien germanique, le prince s'inquiète de l'impact du mariage sur l'avenir des biens en Allemagne de la famille, tout particulièrement des terres et forêts en Basse-Saxe. Un mariage qu'il n'a pas l'intention de reconnaître, à moins que son fils n'accède à sa requête. Fiancés depuis l'été 2016, Ernst August, qui aura 34 ans le 19 juillet, et Ekaterina Malysheva, 31 ans, fondatrice de la marque EKAT, doivent s'unir samedi 8 juillet en l'église Marktkirche à Hanovre avant de recevoir leurs convives au château Herrenhäuser pour le vin d'honneur puis à Marienburg pour le dîner. Evénement mondain de l'année, de nombreuses personnalités du showbiz et du gotha y sont attendues, tout comme les caméras de la télévision publique, qui suivront notamment la procession en carrosse programmée.

Loin de ces tensions familiales, la charmante Ekaterina se confiait dernièrement, avec enthousiasme et optimisme, à l'hebdomadaire Point de Vue (n°3597 du 28 juin), évoquant notamment sa robe de mariée signée Sandra Mansour, le déménagement de sa marque de Londres à Hanovre, et disant envisager sa vie avec son futur époux "de manière très agréable, tendre et paisible"...

A noter que le prince Christian de Hanovre, frère cadet d'Ernst August, doit suivre attentivement toute cette affaire, lui qui vient d'annoncer son propre mariage à venir.