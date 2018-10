Mariage de la princesse Eugenie : Quand Jack Brooksbank galère avec la bague !

Près de quatre mois après le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, la chapelle Saint-George du château de Windsor a de nouveau accueilli une somptueuse cérémonie : celle de la princesse Eugenie d'York et de Jack Brooksbank.

Les épaules dégagées, un joli décolleté en V, la taille marquée, une longue traîne et pas de voile, la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, âgée de 28 ans, a surpris avec sa robe signée Peter Pilotto. La mariée a choisi, avec cette pièce en jacquard de coton et de soie qui présente également un profond décolleté dans le dos, d'exposer sa cicatrice héritée d'une opération de la scoliose lorsqu'elle avait 12 ans. Elle portait également la tiare Grenville, un bijou en diamants et émeraudes qui appartenait à la reine mère, la mère de la reine Elizabeth II.



Arrivée au bras de son père, la princesse Eugenie n'a pas manqué de faire de l'effet à son époux qui avait prévu de porter ses lunettes de vue pour ne rien manquer de son entrée dans la chapelle. Incontestablement stressé et impressionné, il y avait de quoi, Jack Brooksbank a quelque peu paniqué au moment le plus redouté : celui de passer l'alliance au doigt de la mariée. Le négociant en vin de 32 ans a dû insister pour que l'anneau parvienne à trouver sa place sur l'annulaire de la princesse Eugenie. Une séquence qui n'a pas manqué d'être relevée mais qui n'a pas entachée la magnifique cérémonie qui s'est clôturée avec un baiser passionné en haut des marches de la chapelle.