Mariage de Sylvie Tellier : Miss Univers et Marine Lorphelin grandes rivales

Après quatre ans d'amour, Sylvie Tellier et son amoureux Laurent – qui est aussi le papa de sa fille Margaux (3 ans) – se sont mariés. La cérémonie s'est déroulée vendredi 14 juillet 2017, sur la magnifique île de Porquerolles, dans le Var. Un cadre idyllique pour les jeunes mariés, qui ont pu compter sur la présence de leurs proches, parmi lesquels plusieurs Miss France, qui ont fait le déplacement pour cet heureux événement.

Sur Instagram, Marine Lorphelin, élue Miss France 2013, a partagé quelques photos du mariage. Ainsi, ce jeudi 20 juillet, elle a dévoilé une image inédite sur laquelle Sylvie Tellier, sublime en robe de mariée, jette son bouquet. Plusieurs reines de beauté se battent alors pour l'attraper. Parmi elles, Marine Lorphelin, Chloé Mortaud (Miss France 2009) et Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) semblent plus déterminées que jamais. Une photo hilarante témoignant de la complicité des Miss.