Mariah Carey adepte du cannabis ? La diva prise en flagrant délit...

Que s'est-il vraiment passé le soir de la performance ratée de Mariah Carey, lors du réveillon ? Trois jours après le fiasco total de son concert à Times Square, son équipe tente de ramasser les morceaux. Sa manager Stella Bulochnikov a expliqué aux journalistes du site EW.com que la chanteuse de 46 ans a eu un souci avec ses oreillettes, qui ne fonctionnaient pas quand elle est monté sur scène. Un problème puisque sans ça, la diva ne peut rien entendre de la musique qui défile, étant donné le bruit de la foule en délire.

De son côté, la société de production Dick Clark's New Year's Rockin' Eve assure qu'elle ne s'est pas pointé aux répétitions, d'où la bévue. "Ce n'est pas vrai, elle était là à 14h30 mais eux n'étaient pas prêt avant 15h20. On a attendu le régisseur puis on est monté sur scène de 15h20 à 15h50", a-t-elle raconté, expliquant que les oreillettes ne marchaient déjà pas lors de la balance des sons, pas plus qu'au moment du concert. Une version des faits corroborée par plusieurs paparazzades qui la montrent sur les lieux aux horaires indiqués.

"Ils ont fini par lui retirer les oreillettes, elle espérait entendre la musique mais étant donné les circonstances - le bruit de Times Square et la musique qui résonne - c'était franchement le chaos. Elle n'entendait rien, c'était la folie. Pas moyen de s'en sortir donc elle a fini par capituler", a-t-elle expliqué. Son équipe a ensuite négocié pour faire retirer la séquence du show, ce que la société de production a refusé.

"Vous préférez donc diffuser un programme avec un pépin technique pour faire le buzz plutôt que de protéger l'intégrité de votre show ? Dick Clark doit s'en retourner dans sa tombe", leur a-t-elle répondu. Malheureusement, le mal est fait pour Mariah Carey, lynchée par la Toile après son concert avorté et sa tentative de play-back ratée - bien qu'elle s'en défende.

Mimi adepte du cannabis ?

Cerise sur le gâteau, l'ex-femme de Nick Cannon, qui file désormais le parfait amour avec son danseur Bryan Tanaka, a été surprise il y a juste une semaine... dans une boutique spécialisée dans la marijuana ! Plusieurs photos publiées sur le site du DailyMail la montrent tout sourire à la sortie de The Original Leaf, un dispensaire de cannabis du Colorado - où l'herbe verte a été dépénalisée et fait un tabac. Voilà qui ne devrait rien arranger à sa réputation de diva capricieuse et drama-queen.

