Mariah Carey dévoile son plus beau cadeau de Noël

On connaissait le film inspiré par une attraction, Pirates des Caraïbes, ou encore celui qui l'a été par un jouet, Transformers et le box-office a donné raison à ces projets qui ont fait des cartons ! Découvrez désormais le long métrage basé sur la chanson culte interprétée par Mariah Carey, All I Want For Christmas : Mon Plus Beau Cadeau de Noël ! Disponible en DVD et blu-ray dès le 1er décembre chez Universal Pictures Video France.

Réalisé et narré par Mariah Carey, ce nouveau film d'animation familial nous raconte l'histoire de la petite Mariah qui rêve d'avoir son propre petit chiot, son souhait le plus cher pour Noël. Nous replongeant dans la magie de Noël avec ses décors féeriques et une animation très soignée réalisée par CGI animation, le film révèle également une nouvelle chanson originale, Lil Snowman, chantée par Mariah Carey et reprend d'autres chansons du répertoire de la chanteuse.

Un tube depuis plus de vingt ans

Sorti en 1994, le single All I Want for Christmas is You a été vendu à plus de 14 millions de copies à travers le monde. En 2016, plus de vingt ans plus tard, le tube, qui a également marqué le film Love actually, est devenu la chanson de Noël la plus écoutée en streaming et a dominé le classement des "100 plus belles chansons de Noël" pendant quatre semaines consécutives, devenant le nouvel hymne de Noël.