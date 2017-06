Mariah Carey, diva capricieuse ? Les franches confidences de sa masseuse

Mariah Carey ne faillit pas à sa réputation. Depuis le début de sa carrière, la chanteuse souvent qualifiée de diva est connue pour ses exigences de stars toujours très spéciales.

Ce n'est pas la masseuse des stars Dr. Dot Stein qui dirait le contraire puisque, lors d'une récente interview, elle a confirmé les rumeurs qui courent à propos de son comportement capricieux. "Je ne vais pas vous mentir, tout ce que vous pouvez lire à son sujet est vrai. C'est tout un programme de la masser", a-t-elle lâché lors d'une récente interview pour le magazine Architectural Digest.

La célèbre masseuse est réputée pour son savoir-faire et une technique bien particulière puisque son massage à base de morsure séduit les célébrités du monde entier. Toutes, sauf une ! "Elle ne veut pas que qui que ce soit touche ses draps. Elle refuse de s'allonger sur une table de massage alors vous pensez bien, jamais de la vie elle ne voudrait que ma salive la touche. Elle aurait disjoncté. Donc non, je n'ai pas mordu Mariah", a-t-elle avoué.

La professionnelle du bien-être a aussi précisé que l'interprète de Touch My Body adorait regarder Lolita malgré moi pendant ses séances de massage. On a pourtant connu plus relaxant comme programme. Si la chanteuse de 47 ans lui en fait voir de toutes les couleurs, ce n'est heureusement pas le cas de ses autres clients.

"Je n'aime pas trop la musique de Lady Gaga mais je la respecte énormément. Elle a fait appel à toute mon entreprise pour plusieurs de ses tournées. Courtney Love est un peu folle mais très drôle et Paris Hilton, tout le monde pense que c'est une g*rce mais c'est la personne la plus gentille que vous puissiez rencontrer. Quand à Kanye West, croyez-le ou non mais, il est cool comme tout", a-t-elle conclut.

Coline Chavaroche