Mariah Carey capricieuse et complexée ? Camille Combal balance !

Dans son émission Il en pense quoi Camille, Camille Combal est revenu sur le show de télé-réalité consacré à Mariah Carey, intitulé Mariah's World, dont la diffusion a touché à sa fin le week-end dernier. L'occasion pour la chroniqueuse Stéphanie Loire de débriefer le final du programme télé et d'évoquer, notamment, la chanson que la diva a consacré à l'échec de sa relation avec le milliardaire James Packer.

Ce qui a permis au chroniqueur de Cyril Hanouna de rebondir. Le journaliste de 35 ans s'est souvenu de ce jour où il a eu la chance d'interviewer Mariah Carey. Enfin, la chance, c'est vite dit puisqu'il a dû subir les caprices de la star dont la réputation de diva n'est plus à faire. "Elle était un peu affalée sur un canapé. On a fait toute l'interview, et à la fin, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de mettre un coussin devant son petit bidon ou je ne sais guère."

Entre temps et une fois l'entretien terminé, Camille Combal et son équipe étaient déjà partis ! C'était sans compter sur l'obsession de Mimi pour son apparence et surtout en ce qui concerne son poids. Du coup, l'animateur a dû revenir à l'hôtel pour recommencer son interview ! "On a dû reve­nir dans la chambre d'hôtel. Elle a remis le cous­sin et on a dû refaire exac­tement la même inter­view, avec les mêmes réponses, mais cette fois avec le petit cous­sin qui cachait le bidon", a-t-il ajouté. Du Mariah Carey tout craché !

Coline Chavaroche