Mariah Carey : Gaulée en plein abus de Photoshop pour la couv' de Paper !

Le pointu magazine américain Paper, qui consacrait pour son édition estivale sa couverture ultra hot au rappeur Milan Christopher, revient en kiosques avec une édition spéciale Las Vegas. Pour l'occasion, plusieurs des stars qui se produisent en résidence dans la Ville du pêché ont pris le pose, à l'instar de Mariah Carey, très retouchée...

La diva de 47 ans, qui se produit sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace – en alternance avec la reine des lieux Céline Dion, étonnamment absente des différentes couvertures de Paper –, s'affiche en bas résilles et le haut du corps dénudé, ses seins n'étant cachés que par ses longs cheveux. Mariah Carey a été moquée sur la Toile pour l'abus de Photoshop clairement visible au niveau de sa taille, qu'elle n'a pas si fine lorsqu'elle est prise au naturel par des paparazzi... Quant à son visage, qui semble tout lisse, il n'a pas non plus été épargné.

Ce n'est pas la première fois que Mariah Carey est retouchée sur des photos : on avait déjà pu vérifier son goût pour les retouches sur des pochettes de disques ou des clichés sur ses réseaux sociaux.

La diva, qui donne des concerts tout l'été aux États-Unis et reviendra à Vegas en décembre, n'est pas la seule à poser pour Paper puisqu'il faut aussi compter sur Jennifer Lopez, Ricky Martin et les Backstreet Boys.