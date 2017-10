Mariah Carey, son ex James Packer brise le silence : "J'étais au plus mal"

Alors que Mariah Carey, 48 ans, coule des jours heureux avec Bryan Tanaka, son jeune danseur de 34 ans, l'homme d'affaires australien et ex-fiancé de la diva, James Packer, brise le silence. Dans une interview accordée à The Australian, celui qui vit désormais reclus dans son ranch de Buenos Aires raconte combien leur histoire d'amour était "une erreur pour elle comme pour [lui]".

C'est le réalisateur et producteur Brett Ratner, avec lequel Packer a fondé RatPac Intertainment, qui lui a présenté Mariah Carey. Au moment de leur rencontre, James Packer est en âpres négociations avec sa soeur autour de l'héritage de leur père tandis que son business se porte très mal : il doit plus de 5 milliards de dollars à ses créanciers. Pour autant, il se lance à corps perdu dans cette histoire d'amour. En janvier 2016 à New York, il demande la chanteuse en mariage avec une bague d'une valeur de 10 millions, mais après des vacances catastrophiques sur un yacht, le couple se sépare en octobre 2016.

Au fond du trou

Depuis cette rupture, Packer s'est donc réfugié en Argentine. Ses affaires se portent mal. Il a fait de mauvais choix comme celui de déposer sur la table 1,5 milliard de dollars pour acquérir le Cosmopolitan Hotel and Casino à Las Vegas tandis que les échecs commerciaux de RatPac le déleste de 100 millions de dollars. "J'étais au plus bas dans ma vie personnelle quand j'ai rencontré Mariah, dit-il avec le recul. Les négociations avec ma soeur n'en finissaient pas. Mariah était gentille, drôle et enthousiaste. C'est une femme puissante. Elle est très intelligente, mais c'était une erreur pour elle comme pour moi."

Quant à sa venue sur le continent américain, on a beaucoup lu qu'elle s'expliquait par le désir de Packer de vivre plus près de Hollywood et de ses paillettes. En réalité, il souhaitait de se rapprocher de son ex-femme Erica et de leurs enfants : "Mon plus grand regret est d'avoir laissé mon mariage avec Erica s'effondrer. Les choses sont comme elles sont. Elle fait un travail extraordinaire avec les enfants et on s'entend bien."

Depuis sa rupture avec Mariah Carey, James Packer se concentre sur ses affaires, à réduire sa dette tout en construisant un nouveau casino dans le quartier historique de Barangaroo, en pleine réhabilitation à Sidney. Packer n'a pas fait de commentaires sur les rumeurs d'exigences de la diva à leur rupture : soit un dédommagement de 50 millions de dollars et le droit de conserver sa somptueuse bague de fiançailles.