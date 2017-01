Mariah Carey : Un gros décolleté à la hauteur de son dernier cachet

Mariah Carey avait de quoi sourire. Le 14 janvier dernier, la célèbre diva américaine de 46 ans particulièrement décolletée a été aperçue à Londres accompagnée de son chéri du moment, son jeune danseur Bryan Tanaka. Pas d'escapade en amoureux pour l'ex de Nick Cannon, mais un voyage dédié au business.

TMZ révèle qu'un milliardaire russe avait fait appel aux services de la chanteuse pour se produire au mariage de sa petite-fille, ainsi qu'à l'un des plus célèbres chanteurs anglais, Elton John. Les deux artistes se seraient partagé un cachet à 4 millions d'euros, tandis que le producteur Mark Ronson a été recruté aux platines et que l'acteur Antonio Banderas – qui habite à présent à Londres – a prononcé un discours au cours de la soirée organisée à l'hôtel Landmark dans la capitale britannique.

Tandis que Sir Elton John a interprété douze titres de son immense répertoire, Mariah Carey a gâté les invités en évitant les fausses notes. La star a changé de tenues au cours de la soirée, interprétant notamment We Belong Together, ballade sur laquelle elle s'était complètement loupée lors de son show du nouvel an organisé à Times Square à New York. Confrontée à un véritable fiasco, la star avait crié au sabotage. Pas de catastrophe de ce genre à déplorer le week-end dernier à Londres, la star a rempli sa part du contrat et ravi la jeune mariée.