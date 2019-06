Marianne James et Chantal Ladesou jouent les mannequins d'un jour

C'est à la galerie Vivienne, dans le 2e arrondissement de Paris, que se tenait le 17 juin 2019 le défilé Over Fifty... et alors !, à l'initiative de Nathalie Garçon. Un événement mode destiné à faire évoluer la visibilité et le regard porté sur les femmes de plus de cinquante ans.

Sur le catwalk de ce défilé extraordinaire, on a ainsi pu compter sur la présence de la truculente Marianne James, très à l'aise dans l'exercice. La chanteuse et comédienne avait opté pour une excentrique coiffure, une robe blanche et une veste rouge sang. Là où les mannequins professionnels, aux lignes parfois rachitiques, ne laissent jamais transpirer la moindre joie de vivre, l'immense sourire de la star remplissait la pièce à lui tout seul. On a également pu voir défiler l'humoriste et comédienne Chantal Ladesou, elle aussi très amusée par ce défilé et qui avait opté pour un look rock composé d'une veste et d'un pantalon en cuir et de boots.

A l'invitation de la créatrice, de nombreuses personnalités de divers milieux avaient répondu à l'appel : Catherine Jacob, Lio, Catherine Ceylac, la danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, Agnès Soral, Firmine Richard ou encore Florence Pernel, Sandrine Bonnaire, Armelle Lesniak, Laurence Treil, Chantal Thomass, Catherine Marchal, Hermine De Clermont Tonnerre, Samira Sedira, Caroline Casadesus...

Interrogée par le site de ELLE sur ce beau projet, Nathalie Garçon s'est confiée sur la manière dont elle a choisi ses participantes. "J'ai choisi des femmes inspirantes, c'est un défilé de style pas de mode. Ce sont toutes des femmes actives, qui ont réussi, des femmes célèbres. Il y a de tout, des anciens mannequins, des femmes d'affaires, des actrices, chanteuses, journalistes... Toutes sont des battantes. J'ai voulu mettre en avant des personnalités, elles ont des physiques différents, c'est important. (...) Et puis à 50 ans on a aussi un savoir-faire et un savoir-être qu'on a pris le temps de construire. Aujourd'hui, on a besoin de voir ces femmes, ces modèles positifs", a-t-elle affirmé.

Thomas Montet