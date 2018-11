Marianne James "rembarrée" par Fabrice Luchini : L'"insulte" inédite de l'acteur

Le franc-parler de Marianne James ne fait pas toujours l'unanimité, notamment auprès d'humoristes. Au micro de Jade et Éric Dussart dans On refait la télé sur les ondes de RTL, la nouvelle recrue de La France a un incroyable talent (M6) a raconté avoir été violemment taclée par Fabrice Luchini, "vexé" par une de ses blagues.

Le comédien de 67 ans et l'ex-animatrice de France 2 étaient tous les deux les invités de Laurent Ruquier sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2). Tandis que Fabrice Luchini répondait aux questions des chroniqueurs, Marianne James a trouvé le temps long et ne s'est pas privée de le faire savoir... en faisant semblant de ronfler.

Pas de quoi amuser l'acteur césarisé qui a alors répondu avec un tacle "méchant et gratuit". "Ça l'a vexé, se souvient-elle. Je n'essayais pas de lui faire mal, c'était une blagounette pas bien méchante. Mais lui, il est allé jusqu'à sortir que la Nouvelle Star, c'est de la merde." Après avoir descendu le télé-crochet dans lequel la chanteuse de 56 ans officiait comme membre du jury, Fabrice Luchini s'est montré encore un peu plus virulent, comme le raconte Marianne James : "Il m'a traitée de Lio comme s'il me traitait de conne. Tout à coup, Lio, c'était devenu une insulte alors que cette nana est juste super dans la vie, et tout aussi bien que lui."

Une mauvaise expérience que l'acolyte d'Éric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy dans La France un incroyable talent a vécue avec d'autres "grands ténors de la blagounette". "C'était vrai pour Bigard à l'époque, je vous le confirme, pour Éric et Ramzy, même Jamel... Tous les humoristes", lance-t-elle. Et d'indiquer s'être fait "rembarrer plus d'une fois" par certains collègues qui ne supportent pas qu'une femme "leur marche sur les pieds". Une situation dont elle a déjà discuté avec Anne Roumanoff, Michèle Bernier ou encore Charlotte de Turckheim.