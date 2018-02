Marianne James "évincée" de France 2, s'agace : "Je ne suis pas une menteuse !"

Loin de s'arrêter là, dans les colonnes du Parisien ce dimanche 25 février 2018 la comédienne de 56 ans s'est plus longuement exprimée. "On ne m'a jamais proposé le programme. Et je ne suis pas une menteuse. La chaîne m'a bien baladée depuis le mois de juin", lance-t-elle. Ravie d'apprendre que Destination Eurovision était acté, elle apprend par la suite que c'est Garou qui sera à la présentation du programme et pense alors "naïvement" faire partie du jury.

Ce n'est qu'en octobre, "après un été sans nouvelles", que Marianne James demande au producteur "quels sont les autres jurés choisis". "On m'a dit que je n'en étais pas. Mais on m'a proposé un rôle de grand témoin. Je devais assister à l'émission dans le public, sur un tabouret trop petit pour moi, et Garou devait me confier le ou la gagnante à l'issue de la finale. Bref, je n'étais pas réellement invitée...", conclut-elle avec lucidité.

Du côté de la chaîne, une source proche du dossier évoque l'éviction de Marianne James : "Elle s'est vexée comme un pou alors qu'il était difficile de la prendre comme jurée de Destination Eurovision avec le franc parler qu'on lui a connu à l'époque de Nouvelle Star. Comment aurait-elle pu commenter la finale en mai si elle avait critiqué le candidat français pendant la phase de sélection en janvier ? Après son refus, la chaîne pouvait difficilement la garder pour commenter la finale de Lisbonne."

Si Marianne James, "très déçue", suivra l'Eurovision 2018 chez elle depuis son poste de télévision, Stéphane Bern rempile. À ses côtés, les téléspectateurs pourront alors retrouver Christophe Willem.