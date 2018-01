Eurovision 2018 : Madame Monsieur représentera la France avec "Mercy"

Samedi 27 janvier 2018, France 2 diffusait la finale de Destination Eurovision, visant à désigner quel artiste représentera la France au concours européen en mai prochain à Lisbonne (Portugal). C'est le duo Madame Monsieur qui est ressorti grand gagnant ! Emilie Satt et Jean-Karl Lukas interpréteront Mercy dans le but de décrocher la première place. Auprès de nos confrères de 20 Minutes, ils se confient sur leur victoire.

Ainsi, le groupe Madame Monsieur estime avoir une certaine "responsabilité" vis-à-vis de leur titre. Mercy est en effet inspiré de l'histoire vraie du bébé portant le même nom, né en mars dernier sur L'Aquarius, bateau humanitaire venant au secours des migrants en Méditerranée. "On s'est dit que cette chanson pouvait faire du bien en ce moment où les gens sont crispés", lance alors Emilie Satt qui évoque "un sujet clivant en Europe comme en France".

Toutefois, Jean-Karl Lukas précise : "Notre chanson n'est pas politique. On ne donne aucune solution (...). Notre chanson ne parle de rien d'autre que d'un bébé qui vient au monde sain et sauf." Ainsi, "si L'Aziza est une chanson engagée, si Babacar est une chanson engagée, alors on est des artistes engagés", poursuit la jeune femme.

Rendez-vous en mai 2018 pour suivre le grand concours de l'Eurovision et découvrir si Mercy de Madame Monsieur permettra à la France de faire mieux qu'Alma et son Requiem, arrivés 12e en 2017.

Côté audiences, Destination Eurovision 2018 (France 2) a réuni 1 795 000 téléspectateurs soit 8,9% de part de marché.