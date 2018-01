Destination Eurovision - Amir prévient : "Il n'y a pas de seconde chance..."

En 2016, Amir termine sixième du concours de l'Eurovision avec J'ai cherché. C'est le meilleur classement de la France depuis 2002. Naturellement, France 2 a fait appel à lui pour juger les candidats lors des deux premiers numéros de Destination Eurovision. Ce samedi 27 janvier 2018, le chanteur de 33 ans est remplacé par Alma, qui a représenté la France l'année dernière avec son Requiem.

Dans une interview accordée à Nice-Matin, Amir a tenu à saluer les huit finalistes qui s'affrontent ce soir et à leur prodiguer ce conseil : "Il faut se dire que cette finale est le meilleur entraînement. La meilleure préparation pour la soirée à venir, en mai, à Lisbonne. À l'Eurovision, on répète de nombreuses fois, mais on se produit en direct, donc il n'y a pas de seconde chance. La concentration doit être maximale. Il faut comprendre que si ça se passe bien en finale, ce sera de très bon augure pour l'Eurovision, car on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire."

Amir, qui a publié en octobre l'album Addictions et partira en tournée en mai 2018, regardera cette finale à la télévision. Ils sont encore huit à rêver de représenter la France et à peut-être succéder au Portugais Salvador Sobral avec sa sublime chanson Amar pelos dois, écrite avec sa soeur. Ce soir, les finalistes chanteront aussi avec leur parrain : les Gipsy Kings accompagneront Nassi, Louka sera avec Maître Gims, Madame Monsieur avec Dadju, Max Cinnamon avec Patrick Fiori, Emmy Liyana avec Slimane, Lisandro Cuxi avec Nolwenn Leroy, Igit avec Alain Souchon et Malo' chantera avec Cats on Tree.