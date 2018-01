Salvador Sobral : Opéré du coeur, le gagnant de l'Eurovision quitte l'hôpital

Hospitalisé depuis septembre dernier, dans l'attente d'une transplantation cardiaque, le chanteur portugais Salvador Sobral, vainqueur de la dernière édition de l'Eurovision, a enfin retrouvé les siens. Opéré début décembre, il était gardé en observation.

Salvador Sobral, âgé de 28 ans, a quitté vendredi 12 janvier l'hôpital de Carnaxide, non loin de Lisbonne, après avoir reçu un coeur. Des rumeurs disaient qu'en octobre, face à l'urgence, il aurait reçu un coeur artificiel dans l'attente d'un vrai mais cela n'avait jamais été confirmé. Cette fois, il a bel et bien été opéré. "Monsieur Sobral a quitté nos locaux ce matin après des derniers examens. Son rétablissement s'est déroulé de manière très satisfaisante et sans complications", a dit une porte-parole de l'hôpital Santa Cruz. Toutefois, le chanteur doit faire attention à ne pas se retrouver entouré d'un "trop grand nombre de personnes". Il doit éviter tout stress.

Salvador Sobral, qui devrait désormais pouvoir mener "une vie normale", avait annoncé mettre sa carrière sur pause en raison de ses très importants problèmes de santé. Après son écrasante victoire à l'Eurovision grâce au titre du titre Amor pelos dois (Aimer pour deux), il avait enchaîné les concerts au Portugal.

Thomas Montet