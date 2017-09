Salvador Sobral : Gravement malade, le gagnant de l'Eurovision fait un choix

En mai dernier, Salvador Sobral offrait au Portugal sa première victoire au concours de l'Eurovision, grâce au titre Amar Pelos Dois. Plusieurs mois après, le chanteur de 27 ans doit mettre sa carrière en pause à cause de sa maladie...

Mardi 5 septembre, Salvador Sobral a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il s'adresse à ses fans. Le jeune homme, victime d'une maladie cardiaque, annonce que sa santé le force à faire une pause. "J'ai un souci. Malheureusement, le moment est venu de confier mon corps aux médecins, il me faut donc me retirer de la scène et de l'industrie musicale. Je dois aller faire un tour dans un autre monde où mon problème trouvera sans doute une solution. (...) Je vais donner un ultime concert. J'espère que cette décision est temporaire. Malheureusement, je ne sais pas combien de temps ça prendra", a-t-il déclaré. Le chanteur doit se produire vendredi 8 septembre au Casino d'Estoril, près de Lisbonne.

Alors que des rumeurs prétendent qu'il ne lui reste que trois mois à vivre, Salvador Sobral martèle qu'il compte bien rester de ce monde ! "Je reviendrai bientôt", a-t-il promis.