Marie-Ange Nardi : Agressée par un lion, elle a longtemps été traumatisée

Elle est aujourd'hui la reine du shopping sur TF1, officie tous les matins de la semaine à 8h30 dans une atmosphère des plus paisibles. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi pour Marie-Ange Nardi.

En 1997, la présentatrice aujourd'hui âgée de 56 ans appartenait à la grande famille France Télévisions, qui ne l'a pas toujours bien traitée, et n'hésitait pas à se mettre en danger dans l'émission 40° à l'ombre, comme ce jour d'août où sa route a croisé celle d'un lion. "Pascal Coulan présente Franckie, dompteur, et son jeune lion,Titi, à Marie-Ange Nardi. Il s'approche un peu trop. Le lion se jette sur elle et lui plante ses griffes dans le bras. On l'entend hurler. Pascal Coulan continue toutefois sa rubrique", rappelle l'INA sur son site, vidéo à l'appui. Un épisode qu'elle n'a bien évidemment oublié et qui l'a hantée.

"J'ai longtemps eu des cauchemars et je changeais de trottoir quand je voyais un chien...", confie-t-elle à France Dimanche cette semaine. Mais le traumatisme a fini par passer : "Depuis, le temps a fait son oeuvre."