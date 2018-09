Marie-Christine (TLMVPSP) présente ses fils, ses premiers supporters

Marie-Christine pourrait bientôt se targuer de faire partie des quatre plus grands champions de Tout le monde veut prendre sa place (France 2). La candidate âgée de 48 ans affiche en effet 137 victoires au compteur et 146 000 euros de gains et devrait donc dépasser Enzo, qui a participé à 138 émissions. Et cela, elle le doit à sa grande culture générale, mais aussi à ses enfants Mehdi et Tijani (12 ans).

Ce sont en effet eux qui ont poussé Marie-Christine à participer à l'émission de Nagui, comme on a pu le découvrir ce jeudi 13 septembre 2018. Après le générique, les téléspectateurs ont découvert la participante assise sur son fauteuil, avec à ses côtés ses deux enfants.

"On parle beaucoup de vous, on dit que c'est vous qui avez encouragé maman pour qu'elle vienne, lequel des deux d'abord ?", a demandé l'animateur de 56 ans aux deux garçons. "C'est Mehdi", a alors lancé Tijani. Son frère a alors expliqué que sa maman était meilleure que les autres et qu'elle allait gagner beaucoup d'argent. Un avis partagé par Tijani : "Elle pourra largement battre tout le monde."

C'est tout ce qu'on lui souhaite !