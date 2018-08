Marie-Christine (TLMVPSP) : Ce qu'elle compte faire de ses gains

Nouvelle étape pour Marie-Christine (48 ans). La candidate de Tout le monde veut prendre sa place (France 2) a signé sa 100e victoire ce samedi 4 août 2018 et a pas moins de 119 400 euros de gains, ce qui fait d'elle la plus grande gagnante de l'émission animée par Nagui.

Non contente de son petit exploit, Marie-Christine - qui a mal vécu son début d'aventure - s'est confiée à nos confrères de Télé Loisirs sur son bonheur : "J'étais aux anges, parce que mon mari [M'hamed, NDLR] et mes enfants [Mehdi et Tijany âgés de 12 ans, NDLR] étaient présents sur le plateau. Ce n'était pas comme à la 50e, où l'émotion m'est tombée dessus. Là, je partageais ça avec mes proches. C'est une émotion beaucoup plus intérieure."

Marie-Chrisine a ensuite révélé ce qu'elle comptait faire de ses gains : "Mettre de l'argent de côté pour mes enfants, pour leurs études, leurs permis de conduire... J'ai quelques travaux à faire, et j'aimerais aussi probablement rembourser une partie de ma maison. Après, on fera aussi sans doute un voyage à quatre. On réfléchit aux endroits qu'on aimerait visiter."