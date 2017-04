Marie Myriam : "Ma décision d'avorter a poussé Patrick Sebastien au suicide"

Il y a deux ans sur le plateau de l'émission Salut les terriens !, Patrick Sebastien se confiait sur sa romance, encore peu connue, avec la chanteuse Marie Myriam. Le roi de la fête et celle qui a remporté l'Eurovision en 1977 avec L'Oiseau et l'Enfant, sont tombés fous l'un de l'autre après la victoire de la chanteuse, à tel point qu'il reconnaissait avoir songé au suicide par amour pour elle.

Alors qu'on ignorait la raison d'un tel désespoir, la chanteuse qui s'apprête à publier un double CD best-of pour ses quarante ans de carrière, a levé le voile sur ce mystère dans son nouveau livre autobiographique, intitulé La Fille du Ribatejo. "J'étais enceinte et la décision de me faire avorter a été l'une des pires de ma vie. Patrick, qui voulait garder l'enfant, a tenté de se suicider quand je lui ai annoncé que je le quittais", a-t-elle expliqué aux journalistes du magazine France Dimanche, en kiosques cette semaine.

La chanteuse qui fêtera bientôt ses soixante printemps s'est dit traumatisée par cette décision, d'autant plus qu'elle a ensuite connu quelques difficultés à avoir un enfant avec son mari Michel Elmosnino. En revanche, Marie Myriam n'a pas regretté sa décision d'avoir quitté Patrick, après deux ans d'amour et un vilain adultère à l'aube de leur mariage. Cependant, elle a été "triste de quitter sa famille, notamment sa maman", qu'elle aimait tant ! Qu'on se rassure, depuis l'eau a coulé sous les ponts et les deux ex ont fini par se rabibocher. Tout va désormais pour le mieux dans le meilleur des mondes.

"J'aime à répéter que si l'on a raté notre vie de couple, on a réussi notre séparation. Aujourd'hui, je suis très fière de la relation que nous avons tous les deux. Elle est saine, vraie et tellement rare", a-t-elle ajouté. Un amour sincère et profond qu'elle décrit longuement dans son livre, à tel point qu'elle s'inquiète de la réaction que ses enfants, qui n'en savent pas tant sur sa vie personnelle, pourraient avoir à sa lecture...

Coline Chavaroche