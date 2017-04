Marie Myriam trompée par Patrick Sébastien : "J'étais enceinte de lui"

Marie Myriam, gagnante de l'Eurovision en 1977 avec L'Oiseau et l'Enfant, et Patrick Sébastien sont tombés fous amoureux peu de temps après la victoire de la chanteuse. Une histoire forte sur laquelle revient la femme de 59 ans pour Ici Paris.

"J'avais 20 ans, il en avait 24. On a vécu deux magnifiques années ensemble. Patrick a été mon premier grand amour. J'adorais sa famille et j'ai souvent gardé son fils Sébastien qui est malheureusement décédé dans un accident de moto à 19 ans. Je l'aimais énormément, ce petit", se rappelle Marie Myriam. Des souvenirs qui restent tendres même si sa séparation avec le roi de la fête a été très difficile.

Alors que le couple pensait à se marier, la chanteuse a fait une terrible découverte : "Des gens bien intentionnés sont venus me dire que Patrick me trompait." Une infidélité dévoilée au pire moment : "J'étais enceinte de lui à ce moment-là. Il a voulu garder cet enfant, je ne l'ai pas souhaité. Notre séparation a été très douloureuse autant pour lui que pour moi. À la fin de notre histoire, il me faisait beaucoup de crises de jalousie, je ne le supportais plus."

Discret sur ce passé commun, Patrick Sébastien avait accepté de parler de sa relation avec Marie Myriam en 2015 dans Salut les Terriens !. Face à Thierry Ardisson il avait avoué avoir en effet été très jaloux : "Je ne l'aimais pas fort au début mais après oui. J'étais dans cette période à la con où, quand on a 25 ans, on confond la possession avec l'amour." Il avait ensuite laissé entendre qu'il avait songé au suicide à cause de cette rupture.

Après avoir "boudé pendant quelques années", Marie Myriam a revu Patrick Sébastien cinq après leur rupture, sur un plateau de télévision. Des retrouvailles qui se sont bien passées. "Avec Patrick, on n'a pas réussi notre vie de couple mais on a réussi notre séparation. Il y a un vrai lien familial entre nous et on se voit très souvent", conclut-elle.