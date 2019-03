Mariés au premier regard 3 – Charline : Grosse appréhension et lingerie sexy

Lundi 4 mars 2019, Mariés au premier regard 3 est de retour sur M6. Durant ce quatrième épisode, les téléspectateurs feront la connaissance de Charline, une conseillère chargée clientèle de 29 ans attirée par les bad boys comme le précisait le communiqué de presse de la chaîne.

Dans un extrait dévoilé à Purepeople en exclusivité, on découvre la jeune femme avec deux amies. Elle n'a pas encore rencontré son potentiel futur époux et prépare sa valise pour son éventuel voyage de noces. Charline n'hésite pas à emmener des dessous et dévoile le contenu de sa commode. "C'est peut-être trop ça. Il va se dire que je suis complètement allumée", déclare-t-elle en dévoilant un ensemble de lingerie affriolant.

Fort heureusement, ses amies lui offrent un pyjama composé d'un short et d'un haut un peu sexy. "Ah ouais, je pourrais être sexy là-dedans. Trop bien. La première nuit, on ne sait pas comment ça va se passer mais ça peut être pas mal. Je réserve l'exclusivité à mon mari", lance Charline après avoir découvert son cadeau.

Ses amies lui font donc remarquer qu'elle le considère déjà comme on mari, alors qu'elle ne l'a jamais vu. "Je parle de mon mari, parce que pour moi ça va marcher. Ma seule appréhension, c'est que je ne lui plaise pas et qu'il dise non", répond donc Charline que ses bonnes copines rassurent bien vite.

