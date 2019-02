Mariés au premier regard 3 : Mariage pour Nolwenn et Florian

Dans le premier épisode de Mariés au premier regard diffusé le 11 février 2019, sur M6, on faisait la connaissance de Nolwenn, une chargée de clientèle dans l'immobilier âgée de 31 ans et Florian, un commercial de 37 ans. Compatibles à 83%, tous deux ont été associés car ils aiment le sport, ont une vie professionnelle épanouie, sont dynamiques et aiment se dépasser.

Nolwenn et Florian ont une grande maturité, savent tous les deux ce qu'ils veulent et sont à l'écoute de l'autre quand ils sont en couple. "J'ai plus envie d'un homme qui va me stimuler intellectuellement. Trouver une relation plus basée sur l'intellect que sur le physique", confiait Nolwenn. De son côté, Kevin craignait que sa future femme ne lui plaise pas physiquement. Un détail auquel il attachait beaucoup d'importance : "Je me sens toujours capable de dire non. Tu ne peux pas te marier en faisant semblant, ce n'est pas possible."

Au début du deuxième épisode, on retrouve Florian en train d'attendre, non sans stress, celle qui va peut-être devenir sa femme. Pendant ce temps, Nolwenn est en chemin et ne cache pas son stress. Mais elle oublie tout une fois face au beau brun. "Tu es beau", lui lance-t-elle. Sans surprise, elle accepte donc de se marier avec le jeune homme.

Et fort heureusement, Florian donne la même réponse au maire de Grans (Bouches-du- Rhône). "Elle m'a plu tout de suite. Je la trouve élégante, belle, elle a de très beaux yeux. Et j'ai vu son regard un peu pétillant et gêné. J'ai trouvé ça mignon", confie-t-il. Une fois les alliances échangées, tous deux s'embrassent un brin gênés devant tous leurs proches avant de partir faire plus ample connaissance et échanger leur ressenti.