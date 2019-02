Mariés au premier regard 3 – Nolwenn : Révélations sur sa nuit de noces

Lundi 18 février 2019, les téléspectateurs de M6 ont assisté au mariage de Nolwenn et Florian, dans Mariés au premier regard 3. Tous deux ont été séduits au premier regard et ont donc décidé de se dire "oui" devant leurs proches. Un moment sur lequel la chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans est revenue à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star.

Si elle assure ne pas avoir eu de coup de foudre, Nolwenn a expliqué qu'elle était "surprise qu'il [lui ait autant plu] physiquement" : "C'est un bel homme. Après notre mariage, je l'ai passé rayon X. J'avais peur qu'il ne soit pas authentique. Il avait du mal à lâcher prise une fois la magie du 'oui' passée."

La belle brune est ensuite revenue sur sa nuit de noces : "Elle s'est passée sous le signe de la découverte. On a beaucoup parlé, dormi deux heures, échangé quelques baisers. C'était parfait comme ça." Nolwenn a également fait quelques confidences sur leur voyage de noces. L'occasion d'apprendre qu'elle avait l'impression "d'être face à un ado" tant elle l'a "senti perturbé" et "plus réservé". Bien décidée a briser la glace, elle a donc pris les choses en main : "C'était à moi de le séduire."

L'intégralité de l'interview de Nolwenn est à retrouver dans la magazine Télé Star du 25 février 2019.