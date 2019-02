Mariés au premier regard bidon ? Un psy répond aux critiques

C'est en 2016 qu'a été diffusé le premier épisode de Mariés au premier regard. Un programme au cours duquel des candidats passent des tests de personnalité très poussés afin que des experts établissent un taux de compatibilité avec une autre personne. Et les participants sélectionnés ont l'opportunité de se marier avec une personne qui leur est compatible à au moins 75%. Ce n'est que le jour de leur mariage que les potentiels futurs mariés se rencontrent.

Une expérience à laquelle certains proches des candidats ou certains téléspectateurs ne croient pas. Lors d'une interview pour Purepeople, le psychologue Pascal de Sutter, présent depuis la première édition, a donc répondu aux critiques entendues depuis le début de la diffusion : "Un médecin, quand il vous donne des conseils, (...) il se base sur son intuition, son expérience, son vécu, son ressenti. Nous, c'est exactement la même chose. On est dans les sciences humaines, donc c'est un peu notre intuition, notre expérience qui va dire qu'une personne va mieux qu'avec une autre. Et on peut se tromper, on l'assume."

Pascal de Sutter a ensuite précisé qu'il y avait "énormément de rebondissements" dans la saison 3, diffusée depuis le 11 février 2019. "Nous même on est surpris", a-t-il conclu.

