Mariés au premier regard : Charlène dévoile un secret de la production !

Depuis le 6 novembre dernier, M6 diffuse la deuxième saison de Mariés au premier regard. Comme l'an dernier, les candidats ont passé des tests afin que les experts de l'émission tentent de trouver une personnalité compatible à la leur. Et, quand c'est le cas, les participants reçoivent une lettre. Un courrier dont le contenu n'a jamais été présenté dans les épisodes. Mais les téléspectateurs ont pu compter sur Charlène pour leur dévoiler le sien.

La jolie brune, qui s'est unie à Florian devant les caméras de l'émission, a publié celle qu'elle a reçue, sur Instagram.

"Charlène, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que nous vous avons choisi (sic) pour vos qualités humaines et c'est aussi que vous êtes prête à vous engager. Vous vous êtes impliquée dans toutes les étapes de cette expérience d'une façon remarquable et nous avons conscience de la confiance que vous nous avez accordée. L'amour est ce qu'il y a de plus important dans la vie et nous sommes fiers de vous avoir accompagnée dans cette quête. Afin de découvrir si nous avons trouvé une comptabilité amoureuse pour vous, nous vous invitons à retourner cette carte", peut-on lire.

Merci Charlène !