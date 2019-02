Mariés au premier regard : Marlène déçue, ses formes trop mises en avant

Marlène est-elle très complexée par ses formes comme le laissent entendre les épisodes de Mariés au premier regard 3 ? Dès le début de son aventure, on la découvre en train d'expliquer qu'un ancien petit ami l'a humiliée en la quittant à cause de ses formes. L'assistante maternelle de 30 ans explique donc qu'elle craint que son futur mari n'aime pas son corps. S'est alors ensuivie une séquence au cours de laquelle elle essaie des robes de mariée qui ne lui vont pas. Des images qui avaient choqué les téléspectateurs et auxquelles la production a réagi. Interrogée sur le montage de l'émission à l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram, lundi 25 février, Marlène a admis que le montage n'était pas "le reflet exact de l'aventure que [Kevin et elle] ont vécue".

"J'aurais aimé qu'ils se focalisent moins sur le côté 'ronde' pour mettre en valeur mes passions", a-t-elle précisé. La belle brune a ensuite assuré qu'elle n'avait jamais demandé à ce que son poids soit autant mis en avant dans les épisodes. Concernant la séquence des robes de mariée, Marlène a écrit : "Ce moment n'a pas été facile à vivre, ni à revoir à la télé. Heureusement que je peux compter sur le soutien inconditionnel de ma maman." Pour finir, la candidate a assuré ne pas être aussi complexée que le sous-entendent les épisodes : "Bien sûr, j'ai des complexes comme la plupart des femmes. Mais je vis très bien avec mes rondeurs. J'espère que, malgré les montages, vous avez su le voir dans ma façon de m'habiller."

Je n'ai pas trouvé ça cool pour Marlène

Interrogé par Télé Loisirs, son mari Kevin s'est également confié sur le sujet. Il a aussi regretté que les formes de Marlène soient autant mises en avant : "Je n'ai pas trouvé ça cool pour elle. Je ne sais pas si c'est bien que ça ait été accentué de la sorte, mais ça m'a dérangé, clairement."

Pour rappel, Marlène a accordé une interview à Purepeople. Et elle avait déjà évoqué le fait qu'elle n'était pas vraiment complexée par ses formes. Elle craignait surtout que Kevin ne les aiment pas : "En fait, avant de faire le casting, j'ai eu une relation avec un homme auquel j'étais très attachée. Il avait l'habitude de sortir avec des filles très minces. Et il avait peur d'être bloqué à cause de mes formes. Mais j'ai 30 ans, je m'assume. Je ne suis pas complexée par mes formes. C'est vrai que de rencontrer cette personne-là, avec qui j'étais, qui me dit ça, du coup, j'ai appréhendé mon histoire avec Kevin. Je ne l'avais jamais vu, donc j'avais peur qu'on me mette avec quelqu'un qui n'apprécierait pas les formes, comme mon ex."