Mariés au premier regard – Raphaël : "Caroline n'était pas froide"

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, Caroline et Raphaël se sont mariés dans le programme Mariés au premier regard. Si le couple a très vite été complice, après la cérémonie, la jolie blonde s'est montrée plus distante. Raphaël revient sur cet épisode de l'aventure et met les choses au clair pour nos confrères de Télé Loisirs.

Entre les jeunes mariés s'est établie une relation honnête et de confiance. Raphaël raconte : "J'ai compris qu'elle avait une carapace, c'est aussi mon cas. Cela n'a pas été facile. J'ai toujours été très sincère avec elle. On s'est dit dès le début qu'il fallait ne pas se faire de mal et surtout ne pas tricher."

Malgré cela, Caroline n'a pu s'empêcher d'être sur la réserve et ce pour une raison très simple selon lui : "Avec Caroline, dès le départ, on a tenu à se protéger. Sur certaines images, on peut croire que Caroline ne veut pas venir vers moi ou qu'elle n'était pas emballée, mais ce n'était pas le cas ! Je n'ai pas ressenti ça. À aucun moment je n'ai senti qu'elle était froide et distante. Par exemple, la barrière de coussins, c'était pour se protéger."

Le jeune homme estime d'ailleurs que ce qui a été montré à la télévision ne reflète pas vraiment la réalité : "Dans le montage, il y a des images que l'on peut interpréter différemment. Parfois, il est montré que Caroline est plutôt réfractaire à notre relation, alors que ce n'était pas le cas." Voilà qui est dit !