Mariés au premier regard – Raphaël et Caroline : Leurs parents se connaissent !

Dans Mariés au premier regard, Caroline et Raphaël se sont unis sans s'être jamais vus ni parlé. Un pari osé mais comme ils l'ont découvert eux-mêmes, certains membres de leurs familles s'étaient déjà côtoyés.

Lors d'un entretien accordé à Purepeople.com, l'éducateur sportif a dévoilé une sacrée info : son père et celui de Caroline, son épouse, se connaissaient. Il explique : "Dès qu'on est rentré dans la voiture qui nous a amenés à la séance photo, on a eu l'impression de se connaître depuis dix ans. On a beaucoup discuté et ce qui est dingue dans notre relation, c'est que nos deux pères se connaissaient et se sont déjà vus."

C'est au travail que ces derniers se sont croisés. Une sacrée surprise qui a permis au deux mariés de se sentir plus à l'aise. "Ça nous a encore plus rapprochés", a confirmé Raphaël.

Le monde est vraiment petit !

