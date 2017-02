Mariés au premier regard : Tiffany et Justin toujours amoureux ? Ils répondent

Tiffany et Justin, ex-participants à Mariés au premier regard (M6), sont-ils toujours ensemble ? Les deux jeunes gens ont répondu à cette question sur Instagram le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin.

En effet, la jolie Tiffany a pris la parole en légende d'un cliché où on la retrouve en train d'embrasser langoureusement son Justin, un bouquet de roses rouges à la main. "Avant j'aimais pas la Saint-Valentin, mais ça c'était avant ! #ValentinesDay", a-t-elle renseigné. De son côté, le beau barbu a pris le soin de poster le même cliché sur son propre compte.

Évidemment, les internautes qui ont connu Tiffany et Justin sur M6 ne se sont pas fait attendre et ont commenté cette belle preuve d'amour 2.0. "Plein de bonheur les amoureux", "Magnifique photo, on dirait le prince et sa princesse ! Vous êtes au top", "Un couple vraiment superbe, merci de partager votre belle histoire avec nous", "Je suis trop contente pour vous deux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, Tiffany et Justin avaient participé séparément à l'émission Mariés au premier regard (M6). C'est à la suite du divorce de Tiffany avec Thomas (payé par la chaîne évidemment !) que la belle a eu un rendez-vous Justin et que les deux candidats ont réalisé qu'ils pourraient vivre une belle histoire d'amour. C'est aussi ce qu'ont raconté les tourtereaux lors de leur passage dans TPMP (C8), le 29 novembre dernier.

Félicitations à eux...