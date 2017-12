Mariés au premier regard : Vicky et Laurent restent mariés !

Bien qu'ils se soient unis dans Mariés au premier regard (M6), Vicky et Laurent ont connu quelques déconvenues. Ont-elles eu raison de leur mariage ? Ils ont répondu à cette question dans l'épisode de ce lundi 11 décembre.

Après leur union, la jeune femme s'est braquée et s'est montrée sur la défensive, ne croyant pas qu'une telle histoire d'amour puisse être possible et doutant même de la sincérité de sa moitié. Un comportement qui a étonné son jeune mari qui, à son tour, a pris ses distances.

Malgré sa déception, Laurent a décidé de lui accorder une seconde chance et un déclic s'est produit chez Vicky : elle s'est libérée. "Aujourd'hui, on est bien tous les deux", a clamé Vicky aux experts. Son mari a ensuite ajouté : "On a décidé de rester marier ensemble pour voir comment les choses évoluent."

Cette décision positive est-elle toujours d'actualité ? Nous devrions en savoir plus dans les heures qui suivent puisque les candidats pourront en dire plus sur l'expérience.