Marilyn Monroe : Révélations sur la maladie qui aurait rongé et gâché sa vie

Les fantasmes autour de la vie, mais également de la mort de Marilyn Monroe, continuent d'affluer depuis sa disparition le 5 août 1962. Alors que le triste 50e anniversaire de son décès approche, le magazine Cheek revient sur le mal qui aurait rongé l'icône durant son existence : l'endométriose. Mieux connue aujourd'hui et médiatisée à travers plusieurs initiatives, cette maladie pourrait être à l'origine de nombreuses souffrances de la star : les éléments révélateurs du lien entre cette maladie et les épreuves de la comédienne sont particulièrement crédibles.

Quand Marilyn Monroe est hospitalisée pour une crise d'appendicite en 1952, une note qu'elle a écrite à l'attention du chirurgien précise qu'elle souhaite à tout prix éviter une ablation d'ovaire. Le médecin en discute alors avec un confrère gynécologue, le Dr Leon Krohn, qui l'assistera durant l'opération : "Lorsqu'ils ouvrent l'abdomen de Marilyn Monroe, ils constatent que ce n'est pas une inflammation de l'appendice dont elle souffre, mais bien d'un état avancé d'endométriose."

Une théorie que le docteur Winckler développe dans son livre Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les règles sans jamais avoir osé le demander (éditions Fleurus en 2008) : "À l'époque, il n'existait pas de traitement médicamenteux, et seule la chirurgie était employée pour traiter les zones d'endométriose. Entre 1952 et 1962, Marilyn Monroe subit sept interventions destinées à la soulager."

Elle voulait désespérément avoir un enfant

Deux biographes de Marilyn Monroe, Anthony Summers en 1985, puis Donald Spoto en 1993, mettront en évidence les douleurs gynécologiques de l'actrice qui s'apparentent à celle que l'on subit lorsque l'on est atteint d'endométriose : les règles très douloureuses. Elles l'ont obligée à prendre de nombreux anti-douleurs, ces produits qui entraîneront ensuite son overdose médicamenteuse mortelle. Si on ajoute à ces informations son désir de devenir mère contrarié par ses problèmes de fertilité, ses fausses couches – elle aurait été d'ailleurs enceinte d'Yves Montand selon une rumeur récemment ravivée par des photos – et une grossesse extra-utérine, l'idée d'endométriose est particulièrement crédible. Souffrante sur le plan médical et malheureuse car ne pouvant pas avoir un enfant, la star aurait sombré ainsi dans la dépression...

