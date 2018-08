Marine Lorphelin en bikini dans la jungle colombienne : "Une cure de bien-être"

Depuis plus de deux semaines, la divine Marine Lorphelin profite des charmes certains de la Colombie avec quelques amies.

Jeudi 2 août 2018, notre ex-Miss France 2013 a fait sensation en publiant une photo d'elle en bikini dans des thermes naturels, ceux de San Vicente, situés au milieu des montagnes et d'une nature luxuriante. "L'eau thermale est à 37 degrés, un bonheur... Par sa richesse en minéraux, en bicarbonates et phosphore, elle soulagerait les douleurs rhumatismales, accélérerait la cicatrisation, aiderait à la digestion... Une cure de bien-être !", a indiqué l'ex-reine de beauté de 25 ans actuellement en Amérique du Sud avec quelques copines elles aussi étudiantes en médecine.

"Une sirène sort de l'eau", "La plus belle de toutes les Miss France", "Ça m'a l'air de ressembler au paradis tout ça", "On dirait Lara Croft !", pouvait-on lire dans les réactions à cette publication estivale.

Le 21 juillet dernier, Marine Lorphelin prenait déjà la pose dans son bikini kaki au milieu de la jungle alors qu'elle découvrait une cascade naturelle. "Heureuse et ça se voit", commentait-elle sur Instagram. Son chéri avait d'ailleurs lui aussi beaucoup aimé la photo publiée...