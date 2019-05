Marine Lorphelin en famille à Roland-Garros, battue par Vianney

Marine Lorphelin a plus d'une corde à son arc... ou à sa raquette. Vendredi 24 mai 2019, l'ancienne reine de beauté se trouvait à Roland-Garros pour se confronter à la terre battue parisienne. Miss France 2013 a participé au tournoi Stars, Set et Match, une journée spécialement organisée pour les enfants. La jeune femme de 26 ans, interne en médecine, était associée au jeune retraité Paul-Henri Mathieu pour affronter une redoutable paire composée de Vianney et Fabrice Santoro, un autre expert de la petite balle jaune. Engagé dans un break depuis plusieurs mois, Vianney a créé l'exploit d'aller jusqu'en finale et de s'imposer face au double chinois composé de Dong Jin et Shuai Zhang.

