Marion Bartoli, transformée, affiche une nouvelle silhouette à Roland-Garros

Il y a tout juste un an, Marion Bartoli s'affichait plus mince que jamais à Roland-Garros, au point d'inquiéter. À l'époque, l'ex-championne de tennis vainqueur de Wimbledon en 2013 invoquait "une nouvelle vie", mettant son impressionnante perte de poids sur le compte de l'arrêt de sa carrière. C'est de nouveau avec une autre silhouette, plus proche de l'ancienne, que la jeune femme de 32 ans participe au tournoi des légendes de Roland-Garros.

Associée à Iva Majoli en double le 7 juin, face à une autre paire de renom composée de Conchita Martinez et Chanda Rubin, Marion Bartoli a retrouvé avec plaisir la terre battue qu'elle a déjà eu l'occasion de fouler en tant que consultante pour la chaîne Europort. En tenue Fila, marque avec laquelle elle collabore, la tenniswoman à la retraite a retrouvé ses sensations d'antan en plus de ses bonnes joues. La descente aux enfers semble bel et bien terminée.

Régulièrement interrogée sur sa perte de poids extrême l'année dernière, Marion Bartoli avait démenti à plusieurs reprises suivre un régime. "Mon corps s'est simplement adapté à ma nouvelle vie. Auparavant j'avais le corps pour jouer au tennis et tenter de remporter un Grand Chelem. Aujourd'hui, mon métier, c'est de dessiner des bijoux et des vêtements, ce n'est plus vraiment la même chose ! J'ai une alimentation saine, mais je ne fais pas de régime. J'aime trop mes yaourts pour ça", avait-elle défendu à La Provence. Quelques semaines plus tard, elle annonçait, par surprise, souffrir d'un mystérieux virus lors d'une interview accordée à ITV et l'émission This Morning. "Ce que je traverse, je ne le souhaite à personne, c'est un enfer absolu, avait-t-elle déclaré, presque froidement, sans larmes. Je suis en train de dépérir." Continuant de perdre du poids à vue d'oeil, l'ex-championne était allée jusqu'à l'hospitalisation.



Débarrassée de ses vieux démons, mais toujours très proche de celui qui a fait d'elle une championne, son père acharné Walter avec qui elle vit à présent à Dubaï, Marion Bartoli a récemment avoué se remettre à peine d'une rupture délicate survenue en 2015. "Il m'a fallu un peu de temps pour digérer. Là aussi, c'est un nouveau départ", a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Olivia Maunoury