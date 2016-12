Marion Cotillard : Ces défis coquins qu'elle s'est lancés avec Guillaume Canet

Marion Cotillard a séduit au-delà des frontières françaises grâce à son talent et sa performance oscarisée dans La Môme, mais si la Frenchie chérie d'Hollywood a réussi à faire perdurer cette idylle, c'est aussi parce qu'elle a compris les codes de la promotion anglo-saxonne. La star de 41 ans, enceinte de son deuxième enfant, sait faire preuve d'autodérision et ne pas se prendre au sérieux. On l'avait vu avec les plaisanteries de Michael Fassbender, son partenaire dans Assassin's Creed, qui a révélé son soi-disant défaut, on en est de nouveau témoin avec sa venue sur le plateau de l'émission britannique The Graham Norton Show.



Interrogée par le présentateur, Marion Cotillard est revenue sur le tournage de Jeux d'enfants (2003) avec son compagnon, Guillaume Canet - Love me if you dare ("aime moi si tu oses"), en version anglaise : "On avait commencé à se lancer des défis, des trucs idiots. Un jour, je lui ai donné un Polaroïd pour qu'il fasse des photos des fesses de gens. J'aurais dû préciser que je voulais des photos de fesses de femme, parce qu'un des membres de l'équipe était trop content de participer en baissant son pantalon, directement !" De son côté, Guillaume Canet lui a ordonné de faire une photo bien plus crue - sa main sur le pénis d'un homme : "Si je ne le faisais pas, j'étais obligée de marcher nue à travers le plateau !" Et quand on lui demande si elle a rempli sa mission, elle répond : "Bien sûr !" Les deux amoureux promettent aussi de faire preuve d'une belle complicité avec la nouvelle réalisation de l'acteur-cinéaste, Rock'n'roll (en salles le 15 février).

Pour les téléspectateurs britanniques, Marion Cotillard a fait également le plaisir d'aborder La Môme et sa performance à couper le souffle, expliquant à quel point elle s'était impliquée pour ce rôle : "C'était la première fois que j'avais du mal à sortir d'un personnage. J'avais honte parce que c'était mon métier et en tant qu'actrice, je ne devrais pas être autant affectée. Mais j'ai vécu six mois avec elle, j'étais entrée dans une autre dimension. Je ne voyais pas mes amis ou ma famille car j'avais peur qu'ils me trouvent bizarre, avec mes sourcils et mon crâne rasés." Si elle a pris ses distances avec Edith Piaf, elle arrive toujours aussi bien à chanter en playback ses chansons, comme elle l'a prouvé lors de cette émission.