Marion Game, sa rupture avec Jacques Martin : La rivalité qui a tué leur couple

Faustine Bollaert a concocté une semaine spéciale aux téléspectateurs de France 2 : des célébrités viendront témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Et pour la première de la semaine, l'animatrice de 39 ans a notamment reçu Marion Game.

Après avoir évoqué sa grande période de déprime, l'interprète d'Huguette dans Scènes de ménages (M6) est revenue sur sa relation avec le regretté Jacques Martin. C'est en 1968 qu'ils se rencontrent (elle avait 25 ans), alors qu'elle débute sa carrière de comédienne. Après l'avoir vue sur scène, l'animateur vedette lui offre un bouquet de fleurs, une attention qui touche Marion Game. Tous deux tombent amoureux et vivent une belle histoire d'amour jusqu'en 1978. Une idylle qui se termine notamment à cause de la jalousie de la star de L'école des fans comme l'explique la partenaire de Gérard Hernandez dans la série de M6.

"Son drame, c'est qu'il voulait devenir comédien. (...) Il était jaloux de ma carrière. J'ai choisi la carrière. Il le vivait comme une rivalité. C'était quelque chose à laquelle il n'avait pas accès. Il était très populaire à l'époque, mais je représentais son échec. Il n'était pas fait pour le théâtre", a confié Marion Game. Et de conclure : "Je ne l'ai pas quitté pour ça. Mais je l'ai quitté parce que c'était impossible à vivre. Il était en douleur tout le temps. Sa notoriété ne le nourrissait pas. Ça ne l'intéressait pas. Il voulait être acteur."

Ce n'est pas la première fois que Marion Game évoque cette rupture. En 2013, elle confiait notamment dans le numéro Un jour, un destin consacré à son regretté ex (mort en septembre 2007) : "Il avait peur que je lui échappe. Il se méfiait et il n'était rassuré que quand j'étais une carpette, défaite, décomposée, le rimmel qui coule et au 36ème dessous. Là, il était rassuré, il se disait : 'C'est ma chose.' Et comme j'étais amoureuse, pour arriver à ce qu'il m'aime, eh bien j'allais dans son sens. Et là, on avait des moments extrêmement intenses, évidemment, mais c'était dur à vivre quand même". L'actrice a donc pris la décision de stopper cette relation toxique : ""Je suis partie défaite, meurtrie, en l'aimant. J'ai continué ma route sans lui parce qu'on m'avait expliqué qu'il allait m'abîmer. Il avait déjà commencé le travail et il fallait sortir de ça. Voilà."