Marlène Schiappa et deux ex-ministres vont jouer les Monologues du vagin !

Le producteur Jean-Marc Dumontet, membre actif de la campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, organisera à Bobino, à Paris, une soirée exceptionnelle au cours de laquelle sera jouée la pièce Les Monologues du vagin, le 7 mars, veille de la journée du droit des femmes. Il a réuni trois apprenties "comédiennes"...

Sur scène, on retrouvera ainsi Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes et les deux ex-ministres Roselyne Bachelot (Santé, aujourd'hui chroniqueuse télé) et Myriam El Khomri (Travail, battue aux législatives) ! Le cabinet de Marlène Schiappa a confirmé sa participation à cette soirée dont les bénéfices seront reversés à une association. Cette pièce sera donnée en marge du Festival Paroles Citoyennes, dans les théâtres Antoine, Comédia et Bobino du 12 février au 20 mars.

La pièce Les Monologues du vagin a été écrite par Eve Ensler à partir de témoignages de femme et a vu le jour à Broadway en 1996 avant sa traduction dans une cinquantaine de langues à travers le monde. Elle est jouée en France depuis 2000. La pièce sera présentée aussi les 8 et 12 mars à Bobino et le 11 mars au Théâtre Antoine dans la mise en scène de Coralie Miller.

Thomas Montet