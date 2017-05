Martika (La Villa 2) : Dangereusement sexy, elle dévoile sa poitrine XXL !

Martika Caringella – révélée par la 2e saison du Bachelor sur NT1, passée par La Villa des coeurs brisés et très prochainement dans la nouvelle saison de Moundir et les apprentis aventuriers aux côtés de son petit ami Julien Guirado – a eu une bonne idée pour célébrer l'arrivée des beaux jours et des hautes températures : publier des clichés torrides !

Mercredi 17 mai 2017, c'est sur son compte Instagram que la bombe de 26 ans a publié une photo plutôt coquine mettant en scène son énorme poitrine. Bye bye le topless. Celle qui a l'habitude de se dénuder pour ses nombreux followers, a cette fois décidé de la jouer soft pour la promotion d'une marque de lunettes de soleil. En légende, Martika a même exposé le mantra de sa journée : "Chillin'" ("se détendre" en anglais).

Martika a donc une nouvelle fois voulu régaler ses admirateurs en s'exhibant en bikini dans une piscine sous un soleil brûlant. En effet, nombreuses ont été les réactions positives dans les commentaires de ce cliché. "Waw, beauté", "Bella", "T'es magnifique", "Sublime", "Jolie vue" ou encore "Tu es très belle", pouvait-on lire sous sous la photo rassemblant plus de 4 000 mentions "J'aime".

Il semblerait qu'il fasse (très très) chaud du côté de Monaco !