Martin Fourcade bluffé par sa statue du musée Grévin, "extrêmement ressemblante"

Lundi 25 mars 2019, le musée Grévin n'a pas déroulé un tapis rouge pour Martin Fourcade mais un tapis blanc, la neige étant le terrain de prédilection du spécialiste français du biathlon. Le sportif de 30 ans était de passage à Paris pour découvrir sa statue de cire inaugurée ce soir-là.

Arrivé en jean et tee-shirt puis invité à revêtir la même tenue et le même équipement que son double, le quintuple champion olympique n'était pas totalement serein pour cette rencontre pour le moins particulière. "J'avoue que j'avais un peu d'appréhension avant de me rencontrer. On se demande toujours si ça va être ressemblant", a-t-il confié à L'Equipe.

Martin Fourcade a ainsi eu la bonne surprise de découvrir que son double est parfaitement réussi. "Je le trouve extrêmement ressemblant. J'espère que les nombreux visiteurs du musée Grévin, qui auront le plaisir de le découvrir à partir de demain seront bluffés par la finesse des détails et par la ressemblance", a-t-il réagi dans une vidéo publiée par le musée sur sa page Instagram. "Quel sentiment incroyable de rencontrer mon double au @grevin_paris ! Perturbant mais tellement réel !", a-t-il également publié sur sa page.