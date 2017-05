Mary Elizabeth Winstead divorce après 15 ans d'amour : son surprenant message

C'est une page qui se tourne pour Mary Elizabeth Winstead. Connue du grand public pour ses rôles au cinéma dans Boulevard de la mort (2007), Scott Pilgrim (2010) ou plus récemment 10 Cloverfield Lane (2016), l'actrice de 32 ans vient d'annoncer qu'elle s'apprêtait à divorcer de son compagnon de longue date, le réalisateur Riley Stearns.

Samedi 13 mai, la comédienne américaine s'est en effet saisie de son compte Instagram pour annoncer la nouvelle de sa rupture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette séparation n'a rien à envier à toutes celles qui secouent habituellement Hollywood. "Je suis assise ici avec mon meilleur ami que j'aime de tout mon coeur. Nous avons passé nos vies ensemble et cela a été chaque jour rempli de joie et de chaleur. Nous avons décidé d'aller de l'avant en mettant un terme à notre mariage, mais nous resterons meilleurs amis et collaborateurs pour le reste de nos jours. Nous sommes toujours présents pour le bon comme le mauvais, juste d'une façon différente maintenant. Je t'aime pour toujours, Riley", a-t-elle écrit.