Matt Damon veut-il fuir Donald Trump en quittant les Etats-Unis ?

Cette semaine, l'actualité people a notamment été marquée par des rumeurs persistantes qui affirmaient que Matt Damon était sur le point d'acheter une maison à Byron Bay, en Australie, afin d'y installer sa famille. Une démarche qui aurait été motivée par la volonté de quitter temporairement les Etats-Unis pour fuir la présidence de Donald Trump. En désaccord avec la politique du chef d'Etat américain, l'acteur de 47 ans avait fermement soutenu Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016.

D'abord lancée par le journal australien The Daily Telegraph, qui écrivait dans son édition du 3 mars 2018 que la star de Seul sur Mars était "en procédure pour acheter une propriété située près de la maison de son ami Chris Hemsworth", cela a ensuite été reprise jeudi 15 mars par le site Page Six, apportant ainsi plus de crédibilité à la rumeur. "Matt dit à ses amis et collègues d'Hollywood qu'il déménage sa famille en Australie pour une année", avait glissé un indiscret.

Grande confusion et petite déclaration

Une seconde source avait tempéré le projet du comédien, assurant que son plan était de vivre en Australie "environ trois mois" en fonction de l'agenda de ses tournages, mais que ce départ ne serait "pas permanent".

Finalement, la représentante de Matt Damon a rapidement mis un terme aux spéculations. S'il s'est bien rendu à de nombreuses reprises en Australie au cours des dernières semaines, l'acteur n'aurait pas du tout l'intention d'investir dans l'immobilier et ne serait pas sur le point d'acquérir une magnifique propriété située à côté de celle de son collègue de Thor : Ragnarok. "Il ne déménage pas des Etats-Unis", a succinctement déclaré Jennifer Allen dans un communiqué transmis samedi 17 mars à l'Associated Press. Dommage, on avait envie d'y croire...

Marié depuis 2005 à l'Argentine Luciana Barroso, Matt Damon (qui a perdu son papa en décembre dernier) est père de trois enfants : Isabella (11 ans), Gia (9 ans) et Stella (7 ans). Luciana Barroso est également mère d'une fille aînée née d'une précédente relation, Alexia (19 ans).