Matt Damon en deuil : Son père, Kent, est mort

Difficile fin d'année pour Matt Damon... Evincé du très attendu Ocean's 8 suite à des commentaires très controversés sur le sujet brûlant des agressions sexuelles, l'acteur américain de 47 ans a eu la douleur de perdre son père.

Kent Damon, qui était atteint d'un myélome multiple - cancer de la moelle osseuse - diagnostiqué en 2010, est mort le 14 décembre 2017 à l'âge de 74 ans des suites de complications liées à sa maladie, révèlent à présent, dix jours plus tard, les médias anglo-saxons.

Récemment, Matt Damon avait renoncé à ses engagements immédiats, en particulier une soirée organisée en octobre à Los Angeles par la BAFTA - les Britannia Awards -, en raison d'une "urgence familiale". C'était pour se rendre à Boston au chevet de son père, dont l'état s'était dernièrement dégradé. La star de la saga Jason Bourne n'avait pas caché la gravité de la situation, confiant dans l'émission américaine Extra : "C'est un processus lent, mon père est malade, déclara-t-il, alors c'est ce qu'on traverse en ce moment. Nous acceptons n'importe quelle prière, alors envoyez-les nous."

Actuellement à l'affiche de Bienvenue à Suburbicon et en promotion de Downsizing (sortie en France le 10 janvier), Matt Damon avait commencé à évoquer publiquement le cancer de son père Kent il y a des années et se mobilisait pour aider à la lutte contre la maladie, organisant ou participant à des événements pour récolter des fonds, notamment en faveur du centre d'oncologie de l'hôpital général du Massachusetts à Boston.

Kent Damon laisse derrière lui, outre Matt, deux autres enfants, Kyle et Sarah. Il était aussi un grand-père pour les quatre filles de l'acteur oscarisé et de son épouse Luciana - Isabella, Gia, Stella et Alexia.

Une très mauvaise nouvelle à un très mauvais moment pour Matt Damon, alors qu'une pétition qui a réuni plus de 20 000 signataires ces dernières semaines a conduit au retrait de son apparition dans le reboot Ocean's 8, que produit notamment son ami George Clooney. En cause, une prise de position délicate sur le sujet des agressions sexuelles à Hollywood : dans une interview, l'acteur avait estimé qu'il pourrait "continuer de travailler avec des personnes accusées de mauvais comportements sexuels au cas par cas" et avait jugé qu'il y a "une différence entre donner une tape sur le cul et le viol ou une agression sexuelle sur un enfant", expliquant que tous ces comportements doivent être dénoncés mais pas "associés". Il avait également fait montre d'une embarrassante indulgence envers Louis C.K., qui a avoué des faits d'agression sexuelle.