Matthew Mellon : Le milliardaire américain meurt en centre de désintox

La triste nouvelle de ce début de semaine concerne la famille Mellon. Matthew Mellon, milliardaire accro à la drogue et ex-mari de la créatrice de mode Tamara Mellon, est mort en centre de désintox. Il avait 53 ans.

Page Six révèle l'information. Un représentant de la famille Mellon a adressé au site du New York Post un communiqué officiel sur ce décès. "Le milliardaire Matthew Mellon, 53 ans, est mort soudainement à Cancún, au Mexique, où il séjournait dans un centre de désintoxication", lit-on. Matthew Mellon y soignait une grave addiction à l'OxyContin (ou oxycodone), un anti-douleur pour douleurs modérées ou puissantes.

En 2016, le défunt avait confié à Page Six qu'il dépensait jusqu'à 100 000 dollars par mois en achat d'opioïdes et pouvait en consommer jusqu'à 80 par jour. "Les médecins continuaient de m'en prescrire comme s'il s'agissait de Smarties. C'était très irresponsable. L'OxyContin est comme de l'héroïne légalisée. Et il est nécessaire d'en parler," a-t-il affirmé de son vivant.

La suite du communiqué sur la mort de Matthew Mellon mentionne ses enfants : "Mellon a fait sa fortune dans la cryptomonnaie, transformant un investissement de 2 millions de dollars en 1 milliard de dollars. Il laisse derrière lui trois enfants, Force, Olympia et Minty."

Les deux plus jeunes, Force et Olympia, sont nés de son mariage à sa seconde ex-épouse, Nicole Mellon. Matthew Mellon a eu l'aînée, Minty (dont le vrai prénom est Araminta), avec sa première femme, la cofondatrice de la marque Jimmy Choo, Tamara Mellon.