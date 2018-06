Matthieu Delormeau égocentrique, "méchant"... Les chroniqueurs de TPMP se lâchent

La fin de la saison approche, le fameux Conseil de classe des chroniqueurs a donc fait son retour dans Touche pas à mon poste (C8). Après Isabelle Morini-Bosc, c'était au tour de Matthieu Delormeau de faire face à ses collègues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne l'ont pas tous épargné.

Dans un premier temps, Géraldine Maillet a admis que, malgré son côté égocentrique et hypocrite, elle aimait travailler à ses côtés. Agathe Auproux a souligné qu'"humainement, [c'était] un connard mais [que] le chroniqueur [était] le meilleur", Bernard Montiel estime qu'il "balance sur tout le monde" et Gilles Verdez a évoqué sa "mythomanie".

Les plus dures avec l'ancien animateur de NRJ12 ont été Kelly Vedovelli et Isabelle Morini-Bosc. "J'aime beaucoup ta franchise, ça t'arrive souvent d'être marrant. En revanche, je te trouve très méchant avec tes camarades, je t'en veux pour ça. Et tu n'es pas le nombril de l'émission", a lancé la première. "Côtoyer Matthieu, c'est comme être au sommet du Mont-Blanc : l'air se raréfie pour toutes les personnes autour de toi parce que tu bouffes toute l'oxygène, a quant à elle taclé la seconde. (...) Et puis c'est un peu 'tous pour toi et toi pour personne', et tu es assez négligent envers les gens, pour ne pas dire très indifférent et très méchant".

Du côté des audiences, l'émission diffusée hier soir a rassemblé 1,27 million de téléspectateurs (soit 5,6% de part de marché).