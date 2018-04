Matthieu Delormeau hospitalisé : "Ému", il donne de ses nouvelles

Pour rappel, le beau blond de 44 ans a été hospitalisé mardi dernier. Au lendemain de l'accident, il a révélé à ses fans la terrible nouvelle, depuis son lit d'hôpital. "Les amis, je veux rassurer tout le monde. Gros accident de scooter hier et soirée à l'hôpital mais je suis un miraculé. Sutures, brûlures, ecchymoses mais ça va. Merci aux personnes qui m'ont aidé dans la rue, aux pompiers et au personnel d'Ambroise-Paré. Et à Cyril Hanouna qui est passé me faire un bisou dans le camion pompier. Si vous faites du scooter, prenez mille précautions... mais mon conseil, n'en faites pas. La vie peut basculer si vite. Je vous embrasse fort", a expliqué Matthieu Delormeau en légende d'un selfie de lui alité dans l'enceinte de l'hôpital.