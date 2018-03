Maud Fontenoy enceinte : Bientôt maman pour la 4e fois !

À 40 ans, Maud Fontenoy s'apprête à devenir maman pour la quatrième fois. Dans les pages du magazine Gala, elle expose son joli ventre rond et en dit plus sur ce nouveau bébé à venir. La navigatrice et décriée vice-présidente déléguée au Développement durable, à l'énergie et à la mer de la région PACA (membre du parti Les Républicains) a pris le temps de la réflexion avant de faire un autre enfant...

Depuis environ deux ans, Maud Fontenoy partage sa vie avec Olivier, un homme lui aussi âgé de 40 ans, sur lequel elle s'épanche très peu. Auprès de lui, elle ouvre un nouveau chapitre amoureux et affirme qu'en raison de leurs quarantaines respectives, "il y a forcément quelque chose de plus assumé, de plus abouti..." La navigatrice espère que cette histoire durera le plus longtemps possible et elle a d'ores et déjà pris la décision de faire un enfant avec son compagnon. Un choix décidé à deux après réflexion. "J'ai mis beaucoup de temps... Au début, il y avait la maladie de ma mère [qui est morte d'un cancer en 2016, NDLR], les galères du quotidien, et puis j'étais trop triste, je n'avais plus envie de faire confiance à un homme. J'avais l'impression de m'être trop souvent trompée. Je ne voulais plus. Il a été patient. La confiance est revenue", dit-elle.

Maud Fontenoy, enceinte d'un petit garçon qui "pour des raisons médicales naîtra à Paris", est déjà la maman de Mahé (9 ans), Hina (4 ans) et Loup (3 ans), nés de trois pères différents.

À noter qu'elle publie un nouveau livre intitulé Vivre, vraiment (First).

Thomas Montet

Les confidences de Maud Fontenoy sont à retrouver dans Gala en kiosques le 14 mars 2018.