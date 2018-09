Maud Fontenoy et Stéphane Bern : Invités enjoués sur une péniche gourmande

La nouvelle aventure d'Alain Ducasse donne l'eau à la bouche ! Jeudi 27 septembre 2018, le chef distingué de trois étoiles au guide Michelin célébrait le baptême de sa péniche-restaurant Ducasse sur Seine. Tout électrique, le bateau-mouche a été conçu par l'architecte Gérard Ronzatti et est capable d'accueillir 200 personnes à son bord, permettant d'offrir aux gourmands une balade d'environ deux heures au pied des plus grands monuments de la capitale.

Pour cette inauguration, Alain Ducasse a pu compter sur le soutien de son épouse Gwénäelle Guéguen mais aussi sur celui de nombreuses personnalités. Maud Fontenoy, Stéphane Bern et Patrick Bruel étaient présents, à l'instar de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Il y avait aussi Julie Andrieu et son mari Stéphane Delajoux, Mathias Vicherat, Hélène Ribault, Alain Bauer, Tal Lancman, Maurizio Galante, David Khayat et sa femme Jocelyne, Rebecca Simic, Virginie Atlan, Kareen Guiock, Stéphane Layani, Franka Holtmann, Françoise, Xavier et Edouard Guerrand, Akrame Benallal, Dalia Bayazid, Laure Moline, Claudine Pons, Catherine Rivoallon, Philippe Faure, François Delahaye, Rebecca Simic, Elaine Sciolino et Laurence Bloch, Xavier Darcos et sa femme Laure et enfin Jean-Paul Bridet et sa femme Raphaëlle.